La SEC confirmó cuándo inicia y cuándo termina el receso de invierno para estudiantes de educación básica en Sonora.

El periodo vacacional de diciembre para estudiantes de educación básica en Sonora comprenderá del 22 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, informó el secretario de Educación en el estado, Froylán Gámez Gamboa.

El titular de la SEC explicó que el viernes 19 de diciembre será el último día de clases, aunque el calendario oficial establece como fecha de suspensión total el día 22. Añadió que el personal docente regresará el 8 de enero, mientras que las alumnas y los alumnos retomarán actividades el 12 de enero.

Gámez Gamboa señaló que el programa 'Escuela Segura Siempre' continuará activo en los planteles durante todo el receso invernal, con el fin de prevenir hechos de vandalismo o robos.

Detalló que esta estrategia opera de forma permanente y ha permitido mantener índices prácticamente nulos de vandalismo en las escuelas, lo que atribuyó a la coordinación entre la comunidad educativa, autoridades y vecinos que reportan situaciones sospechosas.