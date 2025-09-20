Se coordinan trabajos de limpieza, rehabilitación y construcción para mejorar calidad de vida en la comunidad.

El secretario de Gobierno del Estado de Sonora, Adolfo Salazar Razo, sostuvo un encuentro con habitantes del ejido Molino de Camou, en coordinación con diversas dependencias y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el propósito de atender de manera inmediata las principales necesidades de la comunidad.

El encuentro se llevó a cabo en la Telesecundaria Juan Francisco Ruiz Soto, donde se acordaron trabajos de limpieza y desinfección de tinacos y cisterna, rehabilitación de bebederos, construcción de un tejaban para cancha.

Además, también se acordó la instalación de contenedores de basura, servicio de internet, entrega de material deportivo y de limpieza, habilitación del centro de cómputo, así como la implementación de un programa de reforestación con más de 40 mil árboles.

De igual forma, se contempla la ampliación de la red de agua potable, equipamiento del pozo de uso urbano, instalación de un tanque elevado, la reparación del camino de acceso, la rehabilitación del centro de salud, así como la entrega de tinacos y la realización de campañas de descacharre y fumigación, entre otras acciones prioritarias.

Durante el desarrollo de la reunión estuvieron presentes representantes de diversas dependencias así como liderazgos de la comunidad como Roberto Duarte, actual tesorero del ejido en representación del presidente ejidal, y el ingeniero Ismael Limón, expresidente ejidal.