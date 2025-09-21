La premiación se llevó a cabo en medio de aplausos y buen ambiente por parte de los asistentes y organizadores del evento.

Para concluir con la tercera edición del Festival de la Parrilla y Bacanora 'Tuka-Sawa' 2025, se premió a los tres primeros lugares reconociendo la ardua labor de parrilleros sonorenses en el evento que se realizó este fin de semana en San Carlos.

La premiación se llevó a cabo en medio de aplausos y buen ambiente por parte de los asistentes y organizadores del evento que reconocieron el proceso de elaboración de poco más de una tonelada de pura proteína a base de recetas especiales preparados a base de leña y carbón a la parrilla.

Durante la ceremonia de premiación en el escenario principal se contó con la presencia del presidente de la Sociedad Parrilleros de Sonora Jorge Tapia Iñigo, y tres jueces participantes conocidos como el Vaqueron Gutiérrez, José Luis García y Guillermo Lais Silva. En el conteo de votos José Rebel y en la entrega de reconocimientos a los tres lugares Polo Grijalva, socio del evento y Eduardo Álvarez.

El equipo de parrilleros ganador del primer lugar se lo obtuvo Briseños Grill, equipo integrado por José Ángel Robles Cordova, Eddie y César Ordaz Canchola, César Agustín Von Bornbostel y el capitán Martín Briseño residentes de Hermosillo, Navojoa y Cananea.

El segundo lugar lo obtuvo el equipo 'La Combi' con preparación única de mariscos originarios de Guaymas, el sabor fresco y combinación de ingredientes cautivaron el paladar de los jueces y comensales.

En tercer lugar lo arrebató el equipo parrillero Briseños del Desierto, integrado por Alan Cordova, Enrique López, Saúl, Diana, Alejandro y Ana Sofía; Diana Coronado de Hermosillo, Parrilleros del Desierto.