Con música, sabor y un gran ambiente se llevó a cabo la primera edición de Bacanora Xperience 2025 en el Hotel San Carlos Plaza, donde por varias horas los asistentes disfrutaron de un evento dedicado a resaltar el característico sabor del bacanora.

La jornada inició en punto de las 18:00 horas de este sábado, con una notable asistencia de residentes de la región, visitantes de diversos municipios del estado y turistas provenientes de Estados Unidos, quienes aprovecharon el excelente clima y la oportunidad de convivir y divertirse en un solo lugar.

La primera edición fue catalogada como un éxito al reunir a más de 500 asistentes que disfrutaron de talento regional, gastronomía y propuestas culturales. El objetivo del encuentro fue crear un espacio que integrara distintas expresiones, destacando la versatilidad del bacanora en diversas presentaciones que conquistaron el paladar de todos.

Marisol Astiazarán, directora comercial del Hotel San Carlos Plaza, señaló que el destino cuenta con una comunidad donde conviven y se comparten culturas entre sonorenses, estadounidenses y visitantes de otros estados del país. Agregó que la meta de esta primera edición se superó y que la intención es que quienes acudan se sientan como en casa y disfruten plenamente de los eventos.

Durante Bacanora Xperience se instalaron más de diez stands con talento sonorense, que incluye propuestas de arte culinario con postres elaborados a base de bacanora, además de desarrolladores y especialistas en mixología que ofrecieron bebidas, coctelería y degustaciones de gastronomía local.

“ Apostemos a Sonora, apostemos a nuestros productos regionales; animémonos a probar el bacanora, promoverlo y regalarlo. Conozcamos el talento que hay en la región y pongámosle un poco de estilo y glamour” , expresó.

Agradeció también el respaldo de los patrocinadores del evento, entre ellos E Media, que realizaron una cobertura entusiasta de la primera edición que concluyó con música alegrando la estancia de los asistentes.