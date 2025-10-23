El frente frío número 10 se aproximará este viernes al noreste del estado y traerá consigo un descenso moderado en las temperaturas

El meteorólogo Carlos Arias informó que el frente frío número 10 se aproximará este viernes al noreste de Sonora, lo que ocasionará un descenso moderado de temperatura y rachas de viento en distintas regiones del estado.

Vientos y ambiente fresco, pero sin lluvias importantes

Aunque el sistema interactuará con una vaguada en niveles altos, no se esperan lluvias importantes durante el fin de semana, explicó el especialista y detalló que este fenómeno provocará vientos moderados en el norte, noreste y oriente, con intensidades entre 25 y 30 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán hasta el sábado y domingo. “No son vientos fuertes, son vientos ligeros a moderados", indicó.

Y sobre las precipitaciones mencionó que podrían presentarse algunas lloviznas aisladas en municipios de la sierra y zonas fronterizas como Chihuahua, como Cananea, Naco, Agua Prieta, Bacerac, Yécora, Quiriego y Rosario, entre otros.

Sin embargo, aclaró que los días siguientes no presentan condiciones favorables para lluvias.

“Se va a aproximar un frente frío que mañana va a tocar el noreste del estado, es el frente frío número 10. Esperamos un día ventoso en el norte, noreste y oriente” , explicó Carlos Arias.

Descenso de temperatura en el norte y noreste

En cuanto a las temperaturas, detalló que en el noreste: Sonoyta, San Luis Río Colorado, Caborca y Peñasco presentarán mínimas entre 13 y 20 grados, mientras que en el norte y noreste: Nogales, ímuris y Yécora podrían descender hasta los 5 grados centígrados.

En contraste, los municipios del sur y costa, como Navojoa, Huatabampo y Guaymas, registrarán mínimas de 15 a 20 grados y máximas cercanas a los 32.

Hermosillo: calor diurno y aire fresco por las mañanas

Para Hermosillo, el pronóstico indica que las temperaturas mínimas rondarán entre 16 y 17 grados, con máximas de 35 a 36 grados durante el fin de semana, el experto reiteró que, aunque el aire frío será perceptible, el calor diurno seguirá predominando en el centro del estado.

Asimismo, señaló que se mantiene la vigilancia ante la posible llegada de otro sistema frontal al noroeste del país a inicios de la próxima semana, aunque su efecto podría ser mínimo debido a la influencia de la corriente de chorro tropical, que mantiene condiciones de aire cálido en la región.