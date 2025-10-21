Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, advirtió que la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal permitiría al SAT acceder en tiempo real a datos de plataformas digitales y, en ciertos casos, ordenar bloqueos.

La reciente modificación al artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), que faculta a la autoridad hacendaria a requerir acceso en tiempo real a información de plataformas digitales para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, generó alertas entre organizaciones de libertad de expresión y privacidad.

En entrevista con Expreso 24/7, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, sostuvo que el alcance de la medida es “preocupante” por la amplitud con que la ley define “plataformas digitales” y por la ausencia de controles judiciales previos, lo cual podría derivar en afectaciones a derechos fundamentales.

De acuerdo con Maldonado, la reforma plantea que las empresas digitales —desde servicios de streaming y comercio electrónico hasta espacios de compraventa y repositorios de contenido— estarían obligadas a “abrir el acceso” a la autoridad fiscal para fines de verificación y análisis de datos.

Afirmó que, en caso de negativa, se prevén bloqueos del servicio en territorio nacional, lo que impactaría a millones de usuarios. Además, advirtió que la llamada Agencia de Transformación Digital tendría atribuciones para procesar los datos recabados y colaborar en tareas de geolocalización y justicia, lo que incrementa la superficie de riesgo si no existen salvaguardas claras y supervisión independiente.

Libertad de expresión

El defensor subrayó que los riesgos no se limitan a la privacidad individual. También alcanzan a la libertad de expresión y al ecosistema informativo, en particular si se habilitan bloqueos generalizados de plataformas o si el acceso masivo a datos se utiliza para perfilar a usuarios, periodistas y medios críticos.

En su análisis, la lectura de esta reforma debe hacerse junto con otros cambios normativos aprobados este año —como la creación de bases de identidad y mayores facultades de inteligencia— que, en conjunto, configurarían un sistema de vigilancia de amplio alcance sin candados suficientes.