La Dirección de Seguridad Pública de Santa Ana anunció operativos para sancionar polarizados que excedan los niveles permitidos y advirtió riesgos de visibilidad y seguridad.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana, Sonora, informó que reforzará los operativos de seguridad vial con énfasis en el uso de vidrios polarizados, a fin de sancionar únicamente aquellos que excedan los niveles permitidos.

El titular de la corporación, Eduardo Urquijo Chávez, subrayó que el exceso oscurece la visión del conductor y dificulta la labor policiaca durante patrullajes y retenes.

“Dificultan la visibilidad nocturna, aumentando el riesgo de accidentes; impiden a los agentes observar el interior del vehículo y reducen la percepción de los alrededores”, señaló hoy.

Añadió que, cuando el polarizado rebasa la norma, las y los conductores se exponen a multas y a la retención del vehículo para verificación, además de la responsabilidad por eventuales accidentes o daños materiales asociados a la falta de visibilidad.

La autoridad precisó que el polarizado “dentro de norma” sí aporta beneficios: disminuye el deslumbramiento, reduce la temperatura en cabina, protege contra rayos UV y mejora la seguridad al permitir una identificación visual adecuada en revisiones.

“Un polarizado dentro de norma protege. Pero si oscurece tu visión, también apaga tu seguridad”, enfatizó Urquijo.

El municipio hizo un llamado a las y los automovilistas para verificar el nivel de polarizado de parabrisas y cristales laterales antes de circular, con el objetivo de reducir incidentes y mejorar la seguridad en vialidades locales.



