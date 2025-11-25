Sandy Celeste Najera Mercado, alumna de ITSON Guaymas, fue integrada a la generación EUB 2025 durante una ceremonia en la Ciudad de México.

Sandy Celeste Najera Mercado, estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) Campus Guaymas, fue seleccionada para participar en la Reunión Anual Enlaces Universitarios Banxico (EUB) 2025, reconocimiento otorgado por el Banco de México a estudiantes destacados de nivel superior por sus logros académicos.

La designación de la estudiante se realizó en la Ciudad de México, en el gran salón del club de banqueros de México y en el Museo del Banco Nacional de México, con el objetivo principal del encuentro de integrar a la generación EUB 2025, y fomentar la educación financiera, e intercambiar experiencias.

El proyecto de la universitaria guaymense planteó que las finanzas personales consisten en administrar el dinero a largo plazo, considerando ingresos, gastos, riesgos y metas. Además de resaltar la importancia de adoptar hábitos como llevar un presupuesto, ahorrar con objetivos claros y utilizar el crédito de manera informada.

Sandy expuso que tomar el control de las finanzas personales es fundamental para alcanzar la estabilidad y reducir el estrés económico. Agradeció al plantel educativo (ITSON) por hacer posible la experiencia formativa.

Durante el evento los estudiantes universitarios tuvieron la oportunidad de presenciar conferencias magistrales y talleres, además de escuchar temas cruciales sobre la economía nacional por parte de autoridades del Banco de México.