Un cateo coordinado en la colonia Altar derivó en el aseguramiento de 44 bultos y 58 bolsas con metanfetamina (481.5 kg). El operativo apoyó una carpeta de investigación por homicidio; un vehículo y un casquillo fueron decomisados.

Un cateo en la colonia Altar derivó en el aseguramiento de aproximadamente 481.5 kilogramos de metanfetamina, como parte de una investigación por homicidio, informó la Mesa Estatal de Seguridad. El operativo se realizó la tarde del viernes 7 de noviembre en un domicilio de la avenida Reforma Agraria, entre calles 37 y 38.

De acuerdo con el parte oficial, se localizaron 44 bultos con sustancia granulada blanca atribuible a “cristal” (445.9 kg) y 58 bolsas adicionales (36.6 kg). La intervención ocurrió junto a un entorno habitacional, por lo que la zona quedó acordonada para preservar indicios y limitar riesgos para vecinas y vecinos.

En el despliegue participaron AMIC, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, PESP, Secretaría de Marina y Policía Municipal. Además del narcótico, se aseguró un Mazda 6 gris, modelo 2005, con placas de afiliación, y un casquillo percutido calibre nueve milímetros. El inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, que colocó sellos en accesos y continuará con peritajes y cadena de custodia.

El aseguramiento se integra a la carpeta de investigación por homicidio que motivó la diligencia de cateo. La autoridad estatal no reportó personas detenidas en el sitio al cierre de esta edición; el Ministerio Público determinará judicialización conforme avancen los dictámenes periciales.



