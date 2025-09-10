Manuel Ávila, fundador y director del festival, manifestó que el evento contará con la participación de 22 reconocidos parrilleros de Sonora y Sinaloa, para elaborar deliciosos platillos a base de res, puerco, pollo y variedad de mariscos.

"Nuestra meta este año en la tercera edición es de mil 200 personas pero estamos preparados en comida y bebida para dos mil personas. Será el próximo sábado 20 de septiembre desde las 14:30 horas a las 24:00 horas" , expresó.

El Festival de la Parrilla y Bacanora contará con 22 stands donde los parrilleros ofrecerán una tonelada de comida con pura proteína para conquistar el paladar de los comensales. Los boletos para el evento están disponibles en San Carlos en el Hotel Sawari, Asociación SBPA y Guaymas en las oficinas de Turismo.

Resaltó que el evento será en beneficio de la asociación animalista SBPA en San Carlos, brinda atención canina y felina de ahí la importancia de reconocer la labor que se realiza en favor de las mascotas de la región con esterilizaciones, atención en general para el cuidado de la salud.

La tercera edición del Festival de la Parrilla y Bacanora los espera para disfrutar del sabor y buen ambiente para todas las familias.