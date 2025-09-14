Quince embarcaciones adornadas con los colores patrios recorrieron el Mar de Cortés para celebrar de manera anticipada el 15 de septiembre.

Con la participación de 15 embarcaciones decoradas con los colores patrios, este domingo 14 de septiembre se realizó en San Carlos el desfile náutico con motivo de las celebraciones del 15 de septiembre.

Enrique Hudson Alcerreca, presidente de la Asociación de Turismo Náutico en el destino, informó que el recorrido inició a las 17:30 horas desde la Marina San Carlos. Las embarcaciones, adornadas en verde, blanco y rojo, ofrecieron un espectáculo festivo para conmemorar de manera anticipada la fecha patria durante el fin de semana.

El desfile consistió en un paseo por el Mar de Cortés, donde los asistentes disfrutaron de un ambiente mexicano con música regional, comida tradicional y juegos artificiales que iluminaron el cielo al anochecer, creando un momento único para locales y visitantes.

Hudson Alcerreca destacó que este evento se ha consolidado como una tradición organizada cada septiembre y diciembre por la Asociación de Turismo Náutico, convirtiéndose en una de las actividades más esperadas por familias y turistas nacionales y extranjeros.