Saúl Delgado Escalante, jefe del programa de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el estado, explicó que este programa aplica para productores que tienen de cinco a 50 vientres bovinos y que buscan darle un valor agregado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora invita a las y los productores a realizar su solicitud para poder acceder a crédito para engorda de ganado, como parte de los esfuerzos por incentivar la actividad pecuaria tras el cierre de la frontera por el gusano barrenador.

“Que puedan tener un crédito para darle ese valor agregado y poder engordar el ganado y darle ese valor agregado que busca el programa para que no estemos dependiendo de las exportaciones de becerros” , señaló.

El funcionario explicó que este programa se aplica a través de un intermediario financiero, donde el productor puede tener un beneficio de hasta un millón de pesos para el caso de personas físicas y hasta ocho millones para personas morales.

El jefe del programa de Fomento Agropecuario comentó que ya se han hecho algunos ejercicios con algunos productores interesados y “creemos que va a ser un gran detonante para el sector pecuario de Sonora” .

El crédito para engorda está contemplado en el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) en el mes de septiembre, en el que también se incluye la adquisición de sementales bovinos y la construcción de un Centro Integral de Ganadería, con una inversión de 831 millones de pesos para la entidad.