El Club Rotario Nogales Industrial, con apoyo del Club Rotario de Green Valley, Arizona, entregó 50 mesabancos restaurados a la primaria Hermanos Curiel en la colonia Veracruz, beneficiando a decenas de estudiantes y fortaleciendo la infraestructura educativa local.

El Club Rotario Nogales Industrial entregó este miércoles 50 mesabancos restaurados a la escuela primaria Hermanos Curiel, ubicada en la colonia Veracruz de Nogales, Sonora.

La ceremonia fue encabezada por David Ricardo Chavoya Acosta, presidente del Club Rotario, acompañado por integrantes del Club Rotario de Green Valley, Arizona, quienes se sumaron al esfuerzo comunitario.

La restauración de los muebles escolares fue posible gracias a la colaboración de rotarios de ambos lados de la frontera. Entre los participantes se encontraban Ken Frahm, Christopher Ashcraft, Tom MacDonald, Sharon Bellamy, Mike Conley y John Rourke, todos miembros del Club de Green Valley.

“El Club Rotario Nogales Industrial busca contribuir al desarrollo de la comunidad a través de acciones que apoyen la educación y el bienestar de los niños”, expresó Chavoya Acosta.

Agradecimiento escolar

La dirección de la escuela primaria reconoció el apoyo recibido y destacó que la entrega de los mesabancos mejorará las condiciones de aprendizaje de sus alumnos, quienes contarán con espacios más dignos para continuar sus estudios.

Chavoya Acosta reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del Club Rotario con la educación y el futuro de la niñez nogalense.



