El programa Rostros Felices alcanzó 21 jornadas médicas con más de mil cirugías reconstructivas y casi 22 mil terapias de lenguaje para niñas y niños con labio leporino y paladar hendido.

El programa Rostros Felices cumplió 21 jornadas de atención médica y apoyo humanitario para niñas y niños con labio leporino y paladar hendido, de acuerdo con sus organizadores.

En este periodo, registraron más de 870 pacientes atendidos, 1,020 cirugías reconstructivas, 21,989 terapias de lenguaje y 2,117 terapias psicológicas para pacientes y familias. Para 2025 tienen programadas 67 nuevas cirugías.

Según el Voluntariado CIMA, el Hospital CIMA, la Clínica San Andrés y Children’s Surgery International, el esquema combina cirugía reconstructiva con seguimiento en lenguaje y apoyo emocional, con enfoque en población infantil.

Como parte de las actividades, la voluntaria Lourdes Montijo Araiza —señalada por el programa como una de sus impulsoras— visitó a médicos y pacientes. La organización destacó que su presencia ocurrió pese a su estado delicado de salud y que fue recibida con muestras de afecto por parte de familias y personal.

En un espacio de convivencia para pacientes y acompañantes, el Coro Infantil de Hermosillo, dirigido por Gustavo Ascencio y Yair Corral, interpretó un repertorio de canciones que incluyó “Has estado ahí”, “Déjame soñar” y “Escucha mi voz”.

“Nos emociona mucho estar aquí, porque sabemos que están a punto de vivir algo importante. La música cambia sentimientos, y queremos que se sientan acompañados, que sepan que todo va a estar bien”, mencionaron integrantes del programa a los pequeños.



