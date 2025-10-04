Mila Escobar, de 11 años, y su madre Denisse Vázquez participan desde 2022 en el programa Rostros Felices.

Mila Escobar Vázquez, de 11 años, y su mamá Denisse Vázquez participan desde 2022 en el programa Rostros Felices. La familia buscó apoyo tras una primera cirugía sin avances; al acudir al Voluntariado CIMA, inició un nuevo proceso de valoración, terapias y tratamiento.

“Solo pedí ayuda, no sabía que íbamos a recibir tanto…”, dijo Denisse.

De acuerdo con la familia, Mila comenzó con terapias de lenguaje, fue valorada por especialistas y posteriormente aceptada para cirugía. El programa cubrió atención médica, hospedaje, alimentos y traslados durante el proceso.

Tras una primera cirugía en CIMA, la menor llevó un año de rehabilitación; al no observar el progreso esperado, el equipo médico y terapéutico realizó nuevos estudios y determinó una segunda cirugía del habla, sin costo para la familia.

Según el testimonio recogido, el resultado fue favorable: Mila empezó a pronunciar nuevos sonidos y a hablar con mayor claridad. Actualmente fue dada de alta por el mismo equipo que la operó, con avances atribuidos a las terapias, al seguimiento médico y al acompañamiento de su madre.

“No sé si algún día hubiera podido pagar una sola de estas cirugías… pero gracias al programa, mi hija tiene otra oportunidad. Está sana, feliz y hablando mejor cada día. Solo puedo decir: gracias, gracias de corazón”, expresó Denisse.