El 16 de octubre de 2025, tras la confirmación de hallazgos en un predio cercano a Hermosillo, el colectivo Madres Buscadoras por la Paz pidió a la ciudadanía denunciar de forma anónima cualquier punto sospechoso.

Luego de que la Fiscalía estatal confirmara hallazgos de restos en un punto “muy cercano” a la ciudad, Cecilia Delgado, representante de Madres Buscadoras por la Paz, llamó a la población a romper el silencio y reportar de manera anónima cualquier indicio de enterramientos en zonas periurbanas y carreteras aledañas.

“Pueden confiar en Buscadoras por la Paz, pueden hacer esa llamada anónima… no guarden silencio, porque el silencio nos duele”, dijo Cecilia Delgado en entrevista con Expreso 24/7 la mañana del 16 de octubre.

Agregó que los avisos ciudadanos han sido clave para ubicar sitios recientes y acelerar la localización y entrega digna de personas a sus familias.

El colectivo refirió que los hallazgos se ubican muy cerca de Hermosillo y que la detección reciente derivó de reportes ciudadanos. La Fiscalía mantiene peritajes e identificaciones.



Falta por confirmar oficialmente: cifra total de fosas y restos, coordenadas exactas, número de identificaciones y líneas de investigación. La autoridad no ha informado sobre personas detenidas ni sobre eventuales operativos en otros puntos.

El llamado del colectivo se centra en:

Denuncias anónimas sobre olores fétidos, tierra removida o actividad nocturna inusual en brechas y arroyos.

Reporte inmediato a colectivos o a la Fiscalía para preservar indicios y agilizar peritajes.

La Fiscalía prevé continuar con procesamiento de evidencias y notificación a familias; se espera una actualización con fecha y hora de Hermosillo sobre avances y protocolos de atención.

Reportes anónimos: colectivos de búsqueda y líneas de atención de la Fiscalía (pendiente de confirmación de folios y horarios específicos en la siguiente actualización).

Recomendación: no intervenir físicamente el área; marcar el punto y avisar a autoridades o colectivos para el resguardo correcto de la escena.