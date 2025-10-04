El hombre recorre las calles de Navojoa vendiendo quesos; Navojoenses expresan su indignación

Fausto Valenzuela, es un adulto mayor que desde hace más de tres décadas recorre las calles de la Ciudad de Navojoa vendiendo quesos para sus sustento.

Hija denuncia robo en redes sociales

Su hija, Cruz del Carmen Valenzuela Martínez denunció el hecho ocurrido el Jueves 02 de Octubre del presente año entre las 9:00 y 10:00 horas en la Calle Rosales, entre Pesqueira y No. Reelección.

El trabajo que realiza día con día de manera honrada y constante, fue hurtado por personas desconocidas, arrebatándole cuatro quesos de su venta.

“El día de hoy entre las 9 y 10 de la mañana le robaron 4 quesos a mi papá... hoy que hablé con él y me dio la noticia, pude notar en su voz tristeza e impotencia por lo sucedido”, Cruz del Carmen realizó la denuncia a través del grupo de Facebook "Navojoa de mis recuerdos".

"Ojalá haya sido por necesidad"

Más allá de la afectación material o monetaria que el caso pudo causar. Lo que su hija quiso expresar fue la tristeza que notó en su padre, la decepción tras venir de una generación que ya no existe; donde el salir a las calles a trabajar de manera honrada dignifica.

Siendo un hombre que representa el esfuerzo y ánimo para salir cada mañana a trabajar, Valenzuela citó una palabras de su padre en la denuncia a través de redes:

“Solo hago esta publicación para que las personas que ahorita están disfrutando de esos quesos lo hagan con la bendición de mi padre porque esas son sus palabras: ojalá que los que se llevaron los quesos lo hayan hecho por necesidad y ahora tengan que comer” , reveló citando las palabras de Don Fausto.

Aunque la nobleza del señor quedó reflejada tras actuar de esta manera. Los usuarios de redes mostraban indignación, puesto que en la sociedad existe cada vez menos el respeto, y lamentablemente perjudican a gente de bien que sale con el único objetivo de “ganarse el pan”.