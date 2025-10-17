El Gobierno de Sonora expuso que la Presa del Sol en Ures forma parte de una estrategia para administrar el caudal del Río Sonora y asegurar agua para consumo humano y ganadero, con la meta de permitir dos ciclos agrícolas al año.

El Gobierno Estatal delineó que el plan hídrico del Río Sonora, con sede en Ures mediante la Presa del Sol, busca administrar el caudal durante todo el año para asegurar abasto humano y ganadero y habilitar hasta dos ciclos agrícolas anuales en la región.

De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, la operación del embalse replicaría el esquema de control aplicado en otras obras: retener excedentes en lluvias extraordinarias y dosificar agua en temporada seca para sostener el suministro por el cauce natural.

“ Creo que aquí vamos a garantizar dos ciclos agrícolas administrando óptimamente el agua del Río Sonora ”, declaró.

La administración estatal indicó que el proyecto se acompaña de tecnificación de riego y apoyos productivos para elevar la eficiencia hídrica en Ures y localidades de la cuenca. En paralelo, la autoridad prevé acciones de remediación ambiental en el río —como limpieza y cancelación de descargas—, independientes a la presa.

La consulta pública sobre la obra sigue sin fecha: el Ejecutivo atribuye el rezago a detalles técnicos pendientes, entre ellos ingreso pleno al predio, estudios de suelo y geológicos y definición de la ingeniería de la cortina.

El gobierno sostiene que la decisión final se tomará con base en la mayoría de la población consultada, una vez socializada la información técnica en las comunidades.