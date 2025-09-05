En México Siglo XXI, la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú llamó a que la inteligencia artificial y la tecnología se pongan al servicio de la humanidad, con ética, educación y comunicación veraz como principios fundamentales.

La activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, participó como ponente destacada en México Siglo XXI 2025, foro juvenil organizado por la Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Durante su conferencia, Menchú advirtió sobre los riesgos de idealizar la inteligencia artificial (IA) sin considerar su dimensión ética.

"A la inteligencia artificial le faltan algunos toques, y uno de ellos es el toque humano”, expresó.

Subrayó que la tecnología debe orientarse hacia la educación y la información veraz, en un contexto donde la desinformación puede diluir la verdad.

La deshumanización y el papel de las personas

Menchú puntualizó que la deshumanización no proviene de la tecnología en sí, sino del uso que hacen de ella los individuos.

“La deshumanización no la construye la tecnología, la deshumanización la hacen las personas que ponen la tecnología al servicio de sus intereses”, señaló.

En este sentido, resaltó que es la ética humana la que define si la tecnología contribuye al bienestar colectivo o a la manipulación social.

La líder indígena destacó la importancia de la comunicación auténtica como base de la verdad y de la convivencia social.

“Creo que el ser humano es el mejor comunicador. En la realidad concreta es la mejor mentora de la verdad legítima”, afirmó.

Además, recordó que la vida personal también requiere conciencia, gratitud y respeto mutuo, enfatizando que la reciprocidad y el reconocimiento hacia los demás son pilares para construir un mundo más humano.