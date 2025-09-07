Del 24 al 30 de agosto se estudiaron 36 notificaciones sospechas, de las cuales se confirmaron 2 casos y se registró un deceso.

La Fiebre Manchada por Rickettsia Rickettsii (FMRR) transmitida por garrapatas se ha mantenido presente en Sonora con 66 casos confirmados y 27 defunciones en lo que va de 2025.

De acuerdo con el Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, correspondiente al periodo del 24 al 30 de agosto, se estudiaron 36 notificaciones sospechas, de las cuales se confirmaron 2 casos y se registró un deceso.

En la misma semana epidemiológica del 2024 se acumulaban 554 estudios, con 110 casos confirmados, de los cuales 33 fueron por defunción.

De esta manera, en 2025 se aprecia un aumento del 8 por ciento en las notificaciones, pero también una disminución del 40 por ciento en los casos confirmados y del 18 por ciento en los fallecimientos.

Sin embargo, la letalidad mostró un aumento del 11 por ciento: en los 601 casos sospechosos analizados este año en Sonora, solo 66 se confirmaron y de ellos 27 resultaron fatales. Las defunciones corresponden a 11 hombres y 16 mujeres, con una edad promedio de 33 años.

Municipios con más fallecimientos

Hermosillo - 5 decesos Etchojoa - 4 decesos Guaymas - 4 decesos Benito Juárez - 3 decesos Navojoa - 3 decesos San Miguel de Horcasitas - 2 decesos Cajeme - 1 deceso Empalme - 1 deceso Nacozari de García - 1 deceso Agua Prieta - 1 deceso Puerto Peñasco - 1 deceso Huatabampo - 1 deceso

A nivel nacional, hasta la semana 34 de 2025 se acumulan 276 casos de rickettsiosis, con Sonora en tercer lugar de las entidades más afectadas, solo por debajo de Chihuahua y Baja California, con una incidencia de 2.0 casos por cada 100 mil habitantes, diez veces mayor al promedio nacional.