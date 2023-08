“El norte requiere de mucho apoyo y respaldo”: Ricardo Monreal

Seguridad, educación, pero, sobre todo, el campo son temas que busca impulsar a través de políticas.

Ricardo Monreal Ávila culminó en Hermosillo sus actividades y recorridos por el país, en lo que fue su campaña como aspirante a la coordinación nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Sonora fue la entidad número 32 que visitó.

En su gira de trabajo en la capital del estado, el senador con licencia se reunió con integrantes del sector empresarial, así como con la militancia, a través de una asamblea informativa.

Además, durante su visita a Sonora, Ricardo Monreal manifestó que no declinará ante ningún aspirante y enfatizó en la confianza que tiene de salir adelante durante el proceso interno.

“La declinación de Santiago Creel es un asunto que anunció y concretó. En el caso nuestro, tenemos la esperanza de dar la sorpresa en Morena; no soy de los que declinan, sería defraudar o traicionar a quienes me han apoyado, pero no descarto la Ciudad de México u otra posición que sea útil al movimiento” , señaló.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las áreas que más necesitan atención en Sonora y cómo se podría trabajar en ellas?

RESPUESTA: Yo creo que hay varios temas que tenemos que trabajar; el más importante: la seguridad. El que rescatemos la tranquilidad y la paz de los ciudadanos de Sonora es clave, junto con la educación, salud, medio ambiente y un asunto importante: el campo mexicano. Porque lo que estoy viendo en Sonora es que ante la inexistencia de una política industrial, el estado puede ser el ejemplo con el Plan Sonora, que lo he visto dibujado, y con este empuje que el Presidente de la República le está dando a Sonora, se puede convertir en un lugar donde la política industrial sea una realidad que no hay en el país.

P: Había mencionado antes que el tema de seguridad será de carácter nacional, en el caso de Sonora ¿qué estrategias deben implementarse para disminuir los índices de violencia?

RESPUESTA: Primero que no haya acuerdos ni pactos ni treguas con el crimen organizado. Segundo, el uso de inteligencia. Tercero, prevención. Cuarto, equipar a las policías con innovación tecnológica y cuidar mucho el eslabón más delgado que son las policías municipales. Si no vamos a recuperar y a rescatar a la Policía Municipal, a su modo de vida, a su familia, va a ser difícil que tengamos éxito en el combate al crimen organizado, porque ahí está el problema en la policía preventiva, que es el eslabón más vulnerable para que recluten, protejan, tengan infor- mantes los delincuentes organizados y ahí es donde debemos trabajar.

P: Y los sectores que destacaba como el del campo, ¿qué estrategias se pueden proponer?

RESPUESTA: Sí, yo decía que el campo en Sonora requiere de mucho respaldo. Sonora está siempre destacado como un gran productor pecuario, acuícola, silvícola, marítimo, pesca; tiene todo su estado y solo es respaldar y apoyar a los productores, ganaderos, citrícolas, agricultores, a los pescadores que exportan, todos ellos pueden generar condiciones propicias para atender al campo y hacerlo más productivo.

P: Estamos próximos a las elecciones a la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, ¿cómo se está perfilando este proceso y qué podemos esperar de él?

RESPUESTA: Va a estar bien, ya concluye en cinco días nuestro proceso y en estos cinco días nos estamos preparando para la encuesta que será durante 6 días, del 28 al 03 de septiembre, y el 06 de septiembre concluimos con la difusión, la cantada del resultado de las encuestas. Yo espero que salgamos todos unidos, espero que todos expresemos jubilosos la unidad y respetemos a quien la encuesta señale en el nivel de aceptación.

P: Dijo que usted no iba a declinar a favor de algún aspirante, ¿se sumará con el coordinador electo?

RESPUESTA: Claro. Una vez que concluya el proceso, la democracia es eso: cuando ganas, que te reconozcan; cuando pierdes, reconocer. Eso es la democracia y son las condiciones para que pueda funcionar un país.

P: De cara a las elecciones 2024, ¿cómo está la popularidad de Morena y dónde estaría Ricardo Monreal?

RESPUESTA: Es muy buena su pregunta, yo le diría que nosotros vamos a estar donde el partido nos diga, si no ganamos este proceso interno. He decidido mantenerme en Morena, porque si nos mantenemos unidos vamos a ser imbatibles en este proceso electoral del 2024, necesitamos la unidad, estar juntos, generar condiciones y confianza con la gente.

P: ¿Cómo se podría mantener la unidad?

RESPUESTA: Se va a mantener porque hay madurez y porque sabemos todos que está primero el proyecto de nación que el interés personal. En esas condiciones los cuatro de Morena que estamos participando nos vamos a mantener en Morena.

P: ¿Cómo ha visto la oposición en México y particularmente en Sonora? ¿Cree que va a ser un contrincante fuerte?

RESPUESTA: No, yo creo que en el país va a haber oposición y competencia, pero en Sonora veo que el trabajo de Alfonso Durazo es aceptado. Sí hay oposición, como siempre ha existido, pero siento que la mayoría de Sonora o una gran mayoría está con el presidente López Obrador y con Morena. Hay que cuidarlos y hay que mantener esa unidad en Sonora.

P: ¿Algo más que desee agregar?

RESPUESTA: Que no se les olvide que soy del norte, soy el único de los aspirantes que soy del norte. Pienso como norteño, pero soy norteño y quiero voltear los ojos al norte sin descuidar al sur, pero el norte requiere de mucho apoyo y de mucho respaldo.