La publicación, dirigida por Jesús Alberto Pérez Nájera, celebra cinco años de rescatar la memoria histórica de Sonora a través de crónicas, fotografías y genealogía; la presentación oficial se llevará a cabo este viernes en la Universidad de Sonora.

La revista “Pueblo Mío”, un proyecto editorial dedicado al rescate y difusión de la historia regional de Sonora, celebrará su presentación oficial este viernes a las 5:00 de la tarde. El evento tendrá lugar en los Patios Centrales de la Escuela de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, marcando un hito tras cinco años de circulación y 20 ediciones publicadas.

El escritor e historiador Raúl Ernesto Campbell Araujo, colaborador de la revista, compartió en entrevista los detalles de este esfuerzo cultural. La publicación, fundada y dirigida por el ingeniero Jesús Alberto Pérez Nájera, nació con la intención inicial de documentar la historia de Hermosillo, pero evolucionó para abarcar crónicas de todo el estado, incluyendo municipios como Guaymas, Cananea, Agua Prieta, Naco y Magdalena.

“Decimos que es una revista, pero es un libro realmente”, afirmó Campbell Araujo, destacando la calidad editorial, la riqueza de las ilustraciones fotográficas y la profundidad de los textos. A lo largo de su trayectoria, “Pueblo Mío” ha contado con la participación de cerca de 200 cronistas y escritores, entre ellos figuras reconocidas como Armando Quijada, Ignacio Lagarda y José Ramón Gutiérrez.

Contenido histórico

La edición más reciente incluye artículos de gran valor documental, como la crónica de la intervención estadounidense en Guaymas (1846-1848) escrita por Mauro Esteban Barrón. También se aborda la historia de los desaparecidos chalets de Hermosillo, ubicados detrás de la Catedral, y su vínculo con incendios históricos en la ciudad.

La revista se distingue por su diversidad temática. Los lectores pueden encontrar desde relatos genealógicos sobre familias sonorenses, como los Campbell y los Noriega Schubert, hasta leyendas locales como “El fantasma de Ures” y perfiles de personajes populares como “Don Chanito”, curandero de Mazocahui, o el famoso puesto de hot dogs “Manos Puercas”.

Campbell Araujo resaltó la trascendencia internacional de la publicación, mencionando colaboraciones enviadas desde España y Japón. En el ámbito local, se documentan historias de vida impactantes, como la de Manuel Burboa y sus 65 años de servicio en la Cruz Roja de Hermosillo.

Apoyo académico

El proyecto editorial ha fortalecido sus lazos con la Universidad de Sonora. A través del departamento de vinculación, se gestiona el registro oficial ISSN de la revista y su digitalización. Además, se proyecta su venta en la librería universitaria y la apertura de espacios de difusión en Radio Universidad.

La presentación contará con los comentarios de historiadores como Ismael Ortega, Carlos Valenzuela y Juan Manuel Grijalva, experto en la historia de la comunidad china en Sonora. Los interesados en adquirir ejemplares pueden contactar directamente al editor al número 6622 56 80 78. “Pueblo Mío” se consolida como un referente indispensable para quienes buscan conocer y preservar la identidad sonorense.