Protección Civil realiza recorridos preventivos en el centro histórico y planteles educativos

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con autoridades municipales de Guaymas, iniciaron la supervisión de edificios antiguos y escuelas ubicados en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de descartar daños estructurales tras los sismos percibidos recientemente en el puerto.

El titular de Protección Civil en Guaymas, José Ángel Burruel Mariscal, informó que desde este viernes se implementaron recorridos en distintos inmuebles, como parte de las acciones preventivas para resguardar la integridad de la ciudadanía.

"Hicimos revisiones en algunos inmuebles del centro histórico, sobre todo en los edificios viejos que tienen más de cien años. Revisiones en algunas escuelas y ahorita estamos enfocados en los edificios que tienen (más antigüedad) como la escuela Loreto y la escuela Dávila que están en proceso de derrumbe" , expresó.

Señaló que las supervisiones continuarán durante el día, con el propósito de emitir dictámenes que permitan conocer el estado actual de las estructuras y determinar posibles afectaciones derivadas del paso del tiempo y de los movimientos telúricos recientes.

Sismos recientes en Guaymas

Los sismos registrados alcanzaron magnitudes de entre 4 y 5 grados, con epicentro cercano a las costas de Santa Rosalía, Baja California Sur, y fueron perceptibles en varias zonas de Guaymas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, las primeras horas del viernes se registraron seis movimientos el primero ocurrió a las 02:27:48 con magnitud 3.0 a 95.9 kilómetros de Guaymas, posteriormente, otro de 3.5 a las 02:44 horas a 89.3 kilómetros al oeste de San Carlos, un tercero a las 03:00 horas con magnitud 3.1 a 94.6 kilómetros al noroeste de San Carlos, además de un sismo de 5.5 a las 05:04 horas y dos más de 4.2 antes de las 06:00 horas.

El funcionario municipal indicó que también fue inspeccionado un edificio multifamiliar ubicado en calle 10, con más de 60 años en funcionamiento, tras reportarse movimientos perceptibles en la zona.

Burruel Mariscal puntualizó que se analizarán las medidas a implementar como parte de las acciones preventivas, a fin de evitar posibles riesgos para los habitantes del inmueble, finalizó.