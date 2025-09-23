Son 60 elementos los que integran la División de Operaciones Fronterizas, compuesta por cuatro bases distribuidas en los municipios de San Luis, Sonoyta, Nogales y Agua Prieta.

Las autoridades del Estado de Sonora recientemente se reunieron con el embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald Johnson, para abordar avances en la División de Operaciones Fronterizas adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, informó el comisario José Guadalupe Martínez Lavariega.

“El embajador manifestó su apoyo y el agradecimiento al gobierno de México y al gobernador de Sonora, por esta división que es la primera en su tipo en México” , expresó el comisario.

Señaló que son 60 elementos los que integran esta división, compuesta por cuatro bases distribuidas en los municipios de San Luis, Sonoyta, Nogales y Agua Prieta.

Precisó que cada semana se presenta un análisis al gobernador Alfonso Durazo, sobre los resultados de la división fronteriza y se analizan los resultados. Se pretende que la división fronteriza funcione como ejemplo en otras latitudes del país.