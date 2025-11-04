El Instituto Estatal Electoral de Sonora comienza la revisión y clasificación de documentación utilizada en elección local.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) dio inicio al proceso de revisión y clasificación de la documentación utilizada en la elección local del 2 de junio, como parte de los trabajos previos a la destrucción del material electoral.

En los almacenes del organismo se realiza la apertura de 7 mil 798 paquetes electorales, que contienen 4 millones 949 mil 816 boletas, además de actas y otros documentos empleados durante la jornada en la que se eligieron diputaciones locales y ayuntamientos.

El procedimiento se realiza bajo la supervisión de personal autorizado de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, con acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva y la observación de representantes de los partidos políticos.

Durante el proceso también se efectúa la separación de votos nulos, muestra que será utilizada para el estudio aprobado por la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral (Coyle), mediante el Acuerdo IEE/COYLE-08/2024, con el propósito de analizar el comportamiento del voto nulo en la elección pasada.