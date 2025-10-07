El diputado del Verde, David Figueroa Ortega, propuso que quienes aspiren a una diputación local tengan al menos dos años de residencia en el distrito que desean representar y con ello fortalecer la representación democrática y asegurar su vínculo real con la comunidad.

La iniciativa con proyecto de ley busca reformar la Fracción Tercera del Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora y de decreto que adiciona una Fracción Novena al Artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora.

Con ello, se pretende fortalecer la representación democrática y asegurar su vínculo real con la comunidad.

En Sesión Ordinaria del Congreso de Sonora, Figueroa Ortega señaló que la ciudadanía sonorense les ha hecho llegar un mensaje claro: " Quieren representantes que vivan su misma realidad, que conozcan de cerca las condiciones, los retos y las esperanzas de su distrito" , expresó.

Añadió que "la gente desea que quienes los representan en este Congreso compartan su territorio, su día a día y su entorno" .

Regulación de calidad de aire en espacios interiores

El diputado Rubén Refugio González Aguayo del Partido del Trabajo (PT) propuso una iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley de Salud estatal para regular la calidad del aire en espacios interiores y prevenir el "síndrome del edificio o vivienda enferma" , otorgando a la Secretaría de Salud facultades de vigilancia y control, con el propósito de proteger la salud de la población.

Programa para revisar unidades de Transporte Público

La legisladora priísta Iris Fernanda Sánchez Chiu presentó otra iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora, con el fin de que el Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora (Imtes) implemente un programa permanente de revisión de todas las unidades de transporte público y de personal, así como de sus operadores, en la búsqueda de asegurar condiciones de seguridad en la prestación del servicio.

Todos la iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, y de Movilidad y Seguridad Vial para su análisis y posterior dictamen.