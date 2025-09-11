El Informe de Indicadores 2025 de Hermosillo Cómo Vamos revela que, pese a avances en pobreza y empleo, la ciudad enfrenta rezagos críticos en gestión del agua, saturación vehicular y alta siniestralidad vial.

El más reciente Informe de Indicadores de Hermosillo Cómo Vamos expuso que la capital sonorense ha mostrado avances en reducción de pobreza, generación de empleos formales y recaudación municipal. Sin embargo, persisten desafíos estructurales que afectan la calidad de vida de los habitantes.

Ernesto Urbina Miranda, director general de la organización, señaló que el estudio integra más de 400 indicadores y refleja tanto logros como rezagos en áreas clave.

Uno de los principales retos identificados es la ineficiencia en la gestión del agua. El informe indica que casi el 50% del líquido producido no llega a los usuarios finales, lo que compromete el abasto en una ciudad de crecimiento acelerado y clima extremo.

Movilidad: parque vehicular duplicado

La movilidad urbana es otro punto crítico. Entre 2017 y 2024, el parque vehicular pasó de 317 mil a 667 mil unidades registradas, lo que representa un aumento del 110%.

A esta cifra se suman los vehículos sin registro oficial, incluidos los de procedencia extranjera, lo que genera saturación vial, tiempos de traslado más largos y mayor contaminación.

El informe coloca a Hermosillo en el segundo lugar nacional en número de accidentes viales, con más de 11 mil percances registrados en 2024. Estos incidentes dejaron al menos 45 personas fallecidas y miles de lesionados, además de elevados costos económicos y sociales.

Las aseguradoras, además, han identificado a Hermosillo como una de las ciudades con primas más altas del país debido al nivel de riesgo.

Urbina destacó que estos problemas no se resolverán con acciones aisladas, sino con transformaciones profundas, particularmente en movilidad y transporte público:

“Muchos estudiantes y trabajadores recurren a comprar un vehículo porque el sistema de transporte no cubre sus necesidades. Un modelo eficiente podría reducir esta dependencia del automóvil y mejorar la competitividad de la ciudad”.