Con un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ratificó el compromiso de Sonora con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al participar en la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.

El mandatario sonorense subrayó que el trabajo conjunto es esencial para robustecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia en los estados, así como para implementar programas que atiendan las causas. En este sentido, reiteró su propósito de consolidar a Sonora como referente nacional en la Estrategia de Construcción de Paz.

“Yo creo que la estrategia de seguridad está funcionando realmente bien, los resultados que aquí hemos conocido son alentadores, no significa que podamos bajar la guardia. Simple y sencillamente significa que la estrategia está dando resultados, afortunadamente en Sonora tenemos números a la baja, en los más diversos delitos” , sostuvo el gobernador Durazo Montaño.

Durante el encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó la relevancia de llevar a las 32 entidades federativas la estrategia integral, cuyos avances se reflejan ya en el país con una reducción del 25 por ciento en homicidios dolosos y 20 por ciento en delitos de alto impacto.

La sesión estuvo encabezada además por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y contó con la participación de titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), los gobernadores de los estados, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).