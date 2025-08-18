Los habitantes de la colonia reportan que en 17 años que tienen viviendo en ese lugar nunca habían tenido afectaciones por lluvias como las que registraron por las lluvias de ayer

Una inesperada tormenta que dejó más de 40 milímetros de lluvia durante la noche del domingo provocó severas inundaciones en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, ubicado al norponiente de la ciudad, dejando viviendas destruidas, pérdidas materiales millonarias y un sentimiento de incertidumbre entre los residentes.









Cinco casas resultaron con daños graves y una barda perimetral colapsó debido a la fuerza del agua acumulada. Los habitantes con más de 17 años de residencia en el sector, aseguran que jamás habían enfrentado una situación similar y responsabilizan a la construcción de una bodega en las inmediaciones del bulevard Agustín Zamora, la cual, afirman, alteró el cauce natural del agua.









"Perdí todo, hasta mis vehículos"









José Duarte, vecino del circuito de los Cedros número 50, narró con voz frustrada y de enojo cómo en cuestión de minutos el agua lo dejó sin nada.









En 17 años que tengo viviendo aquí nunca había pasado algo así. Perdí mis tres vehículos, mis electrodomésticos, sala, cocina y comedor. Cuando vimos que el agua no bajaba, entre varios vecinos empezamos a tumbar la barda para que siguiera su cauce hacia la colonia Privadas del Bosque José Duarte

residente de Villas de San Lorenzo

Casas bajo el agua: refrigeradores flotando y muros caídos









En la avenida circuito del Cedro 90 y 92, la familia Vázquez vivieron momentos de terror cuando el nivel del agua superó los dos metros de altura. El estruendo de la barda colapsando les advirtió que el desastre era inminente.









Solo escuchamos un ruido fuerte y luego los vidrios tronando. El refrigerador flotó hasta la sala, las puertas se abrieron de golpe y el agua entró con fuerza. Fue pérdida total: electrodomésticos, cocina y hasta la estructura de la casa quedó dañada señora Vázquez











Autoridades en acción









La mañana de este martes, personal de Protección Civil Municipal, junto con Bomberos, Servicios Públicos y CIDUE, recorrió el fraccionamiento para levantar el peritaje de daños y revisar la estabilidad de bardas y viviendas.









Fernando Morales, director de Protección Civil, encabezó la inspección y aseguró que se iniciarán los trámites para la reparación de viviendas y obras de mitigación.









Martín Carranza, representante del Ayuntamiento, informó a los vecinos que se construirá un bordo de retención de agua para evitar que el fraccionamiento vuelva a sufrir una tragedia similar.









Sin pérdidas humanas, pero con cicatrices profundas









Aunque las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas, los vecinos reconocen que la tormenta dejó cicatrices difíciles de borrar.









“Las cosas materiales se reponen, pero el miedo de que vuelva a pasar no se va tan fácil”, dijo otra vecina mientras mostraba la marca de lodo que alcanzó casi el techo de su sala.





El fraccionamiento Villas de San Lorenzo, ubicado por el bulevard Agustín Zamora, hoy luce con calles cubiertas de lodo, bardas derribadas y familias que, entre el desánimo y la esperanza, buscan rehacer su vida tras la peor inundación en casi dos décadas.



