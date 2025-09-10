Con el fin de proteger al animal y proteger a la población, se realizó un operativo por parte de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos, Policía Municipal y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Un oso silvestre fue rescatado este miércoles luego que se reportara la presencia del ejemplar en una colonia del municipio de Agua Prieta, Sonora.

Desde ayer se difundieron imágenes, videos y transmisiones en vivo donde se daba cuenta de la presencia del ejemplar que se encontraba trepado en un árbol, lo cual generó expectación y preocupación por parte de los vecinos de la zona.

Finalmente, a las 16:48 horas de hoy el oso fue localizado sin incidentes y trasladado al Centro Ecológico de Hermosillo para su valoración médica, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).