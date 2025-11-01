Una mujer de 35 años perdió el equilibrio y cayó de un barranco mientras intentaba descender el cerro en San Carlos

Una joven mujer de 35 años originaria de la República de Nicaragua, resultó lesionada al intentar descender del Cerro Tetakawi, fue rescatada por elementos de cuerpos de emergencia de San Carlos.

El incidente se reportó a través de la línea de emergencia se recibió el reporte de una persona con diversas lesiones en el cuerpo, luego de perder el equilibrio y caer a un barranco en al zona del cerro. Las lesiones impidieron a la mujer descender a la parte baja del cerro.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, Bomberos de Guaymas, Rescate San Carlos, Protección Civil, trabajaron en conjunto por más de una hora se implementó el operativo de rescate de la persona lesionada logrando un rescate seguro.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población y visitantes para tomar precauciones al realizar actividades de senderismo en el Cerro Tetakawi, con la finalidad de cuidar la integridad de las personas que gustan de realizar esta actividad.