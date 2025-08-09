El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando a través de la línea de emergencias se solicitó el apoyo para atender a una persona que resultó con afectaciones en la salud al intentar ascender la zona, al encontrarse a mitad del sendero.

Una mujer de 32 años sufrió un desmayo cuando ascendía el cerro Tetakawi en San Carlos, durante la mañana de este sábado. Cuerpos de rescate acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al lugar arribaron elementos de seguridad, paramédicos de Cruz Roja San Carlos y Bomberos para llevar a cabo el rescate de la senderista, brindar atención y estabilizar a la persona que sufrió agotamiento por calor, quien es originaria de la ciudad de Hermosillo.

Luego de presentar mejoría en la salud, la senderista se negó a ser trasladada a un hospital retirándose por sus propios medios del lugar en compañía de sus compañeros.