En un operativo realizado por autoridades de Agua Prieta, Sonora, se logró el rescate de dos jóvenes mujeres, de 24 y 20 años de edad, quienes fueron encontradas en una vivienda maniatadas y con evidentes signos de haber sido agredidas. El incidente ocurrió en una casa ubicada entre las calles 37 y 38, y las avenidas 28 y 29 de dicha localidad.

De acuerdo con los primeros testimonios de las víctimas, un grupo de sujetos ingresó al domicilio, las sometió y procedió a realizarles tocamientos inapropiados, aunque, según sus declaraciones iniciales, no se consumó un ataque sexual. Los agresores huyeron del sitio sin llevarse objetos de valor, un hecho que ha motivado a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) a explorar diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque.

La gravedad de la amenaza quedó manifestada durante la inspección de la escena, donde agentes de la AMIC encontraron casquillos de bala, lo que sugiere que los atacantes utilizaron un arma de fuego para amedrentar a las jóvenes. Este hallazgo subraya la violencia e intimidación a la que fueron sometidas las víctimas durante el incidente en la vivienda.

Tras el rescate, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata a las mujeres en el lugar. Una de ellas presentaba contusiones en la cabeza y una fuerte crisis nerviosa, mientras que la otra también mostraba golpes en la cabeza y un cuadro de crisis emocional. A pesar del notorio impacto psicológico y físico, ambas jóvenes manifestaron su decisión de no ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada, firmando un desistimiento.

El caso ha sido turnado a las autoridades correspondientes, quienes han intensificado las labores de inteligencia y rastreo con el objetivo primordial de lograr la pronta identificación y captura de los agresores. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha reiterado su compromiso con la investigación para llevar a los responsables ante la justicia y asegurar la protección de las víctimas.