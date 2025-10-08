De acuerdo con los primeros reportes, el joven ingresó al mar para nadar, sin embargo, las fuertes olas y la intensidad de la corriente lo arrastraron mar adentro en poco tiempo.

Una persona de 32 años fue rescatado por personal de rescate acuático durante la tarde de este miércoles, en una playa ubicada frente a un hotel en San Carlos, tras ser arrastrado por fuerte oleaje.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, cuando a través de la línea de emergencias se reportó la situación a Seguridad Pública y cuerpos de emergencias del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven originario de la Ciudad de México ingresó al mar para nadar, sin embargo, las fuertes olas y la intensidad de la corriente lo arrastraron mar adentro en poco tiempo. Debido a esta situación le impidió regresar a la orilla de la playa.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Guaymas, del área especializada en rescate acuático, para realizar maniobras para poner a salvo a la persona del sexo masculino.

Finalmente, fue puesto a salvo y trasladado a un hospital para atención médica.