Rescatan a 11 perros y aves víctimas de maltrato en el municipio de Guaymas
La diligencia judicial tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en la colonia San Gerónimo, como parte de una orden de cateo emitida para atender denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal.
En un operativo realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) rescató a 11 perros –ocho adultos y tres cachorros– junto con diversas aves que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato dentro de un domicilio en Guaymas.
Durante la inspección, los agentes confirmaron que los caninos presentaban signos evidentes de desnutrición y parásitos, mientras que en el inmueble también fueron hallados 21 patos, siete gallinas y tres pollitos. Todos los animales quedaron asegurados y bajo resguardo para recibir atención veterinaria.
En la acción se identificó la probable responsabilidad de un hombre, por lo que las investigaciones continúan.
La FGJE reiteró que continuará actuando con firmeza en casos de maltrato animal, refrendando su compromiso de garantizar justicia y protección a los seres vivos que no tienen voz.