¡Ojo! Advierten sobre pagina fake para agendar citas para regularización

SSP de Sonora hizo un llamado a no acceder a la página regularizartuauto.com para agendar cita.

Benjamín González Caballero, coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), explicó que se detectó el sitio falso regularizartuauto.com, por lo cual hizo un llamado a verificar la autenticidad de las páginas antes de proceder a realizar el trámite.

En esta página, una vez agendada la supuesta cita, se solicita el pago de dos mil 500 pesos a una cuenta de Oxxo y advierte que, de no realizarse, se perderá la cita.



"Es importante que las personas interesadas en agendar citas para la regularización de su automóvil, comprueben primero la autenticidad del portal para evitar ser víctima de un fraude. Las citas no están supeditadas al pago del trámite de regularización, mismo que se realiza mediante una línea de captura", reiteró.



El funcionario de Seguridad Pública, indicó que el sitio único y oficial para realizar las citas para iniciar el proceso de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es la plataforma del Gobierno de México regularizaauto.sspc.gob.mx.



Además, convocó a denunciar, en la línea 089, cobros indebidos por personas del Registro Público Vehicular (Repuve) para agilizar el trámite.



“En la Secretaría de Seguridad no toleraremos actos de corrupción y conductas que afecten a la ciudadanía, por ello somos enfáticos en invitarlos a interponer su denuncia”, puntualizó González Caballero.