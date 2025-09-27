La familia López ha denunciado un caso de intoxicación de peregrinos, quienes habrían consumido bebidas y polvos energéticos suministrados por desconocidos.

La familia López, que opera un módulo de atención a los peregrinos, ha denunciado un caso de intoxicación de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que presuntamente consumieron bebidas o polvos energéticos suministrados por desconocidos en la carretera Nogales-Ímuris. La familia López informó que las personas se encontraban en estado de intoxicación y solicitaron ayuda.

Después de recibir la denuncia, se notificó a las autoridades de Nogales y del municipio de Imuris para que tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, a pesar de la notificación, no acudió ninguna autoridad para dar seguimiento a la denuncia y brindar asistencia a las personas afectadas.

La falta de respuesta de las autoridades ha generado preocupación en la familia López y en la comunidad sobre la seguridad de los peregrinos que transitan por la carretera. La familia López ha expresado su inquietud por la posibilidad de que se produzcan más casos de intoxicación y ha solicitado que se tomen medidas para prevenir y atender este tipo de situaciones.

La atención a los peregrinos es fundamental, especialmente en momentos de vulnerabilidad. La familia López ha destacado la importancia de que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los peregrinos, y que se brinde asistencia a aquellos que lo necesiten.

Se espera que las autoridades tomen medidas para investigar y dar seguimiento a la denuncia presentada por la familia López. La comunidad espera que se tomen acciones para prevenir y atender casos de intoxicación y garantizar la seguridad de los peregrinos que transitan por la carretera.