El presidente Municipal de Ímuris, Jesús Leonardo García Acedo, dio a conocer que ayer fue vandalizado el relleno sanitario que había sido inaugurado hace una semana. Protección Civil y bomberos sofocaron el incendio y el Ministerio Público investiga causas y responsables

El presidente Municipal de Ímuris, Sonora, Jesús Leonardo García Acedo, dio a conocer a e Media en entrevista que el relleno sanitario del municipio que de manera reciente fue inaugurado, sufrió un acto de vandalismo al ser incendiado de forma intencional.

Después de una semana de haber sido inaugurado, el basurón municipal se incendió el día 25 de agosto. El presidente municipal Jesús García Acedo informó que se van a realizar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Se pondrá una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de encontrar a los responsables del acto de vandalismo. Además, se tomarán medidas para evitar que se repitan este tipo de situaciones, como la asignación de dos veladores en la noche dentro del basurón Jesús Leonardo García Acedo

Protección Civil fue quien lanzó un dictamen indicando que no hay acumulación de gases ni riesgos mayores debido a que la basura no es tanta y el relleno es nuevo. César Pacheco, titular de Protección Civil municipal de Ímuris, reportó que se utilizaron siete bomberos para sofocar el fuego, además de dos unidades, una unidad de tanque y una unidad tipo pipa. Para controlar el incendio se utilizaron alrededor de 30,000 litros de agua.

En el relleno sanitario había un acumulado aproximado de unas 1000 toneladas de basura correspondientes a dos semanas de trabajo. El incendio fue controlado gracias a la intervención de los bomberos y el uso de los recursos mencionados César Pacheco

El presidente Municipal García Acedo, enfatizó que no pasarán por alto esta situación y realizarán las diligencias correspondientes para dar con los responsables del acto de vandalismo. Las medidas de seguridad implementadas buscan evitar futuros incidentes en el relleno sanitario, garantizando su operación adecuada y minimizando riesgos para la comunidad y el medio ambiente.