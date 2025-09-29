Tras las lluvias del sábado, autoridades estatales iniciarán esta semana la rehabilitación de viviendas dañadas en distintos sectores.

Tras las intensas lluvias registradas el pasado sábado, se dio a conocer que esta semana comenzarán los trabajos de rehabilitación en viviendas que resultaron afectadas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la evaluación de daños, se levantó un listado de afectaciones que servirá de base para atender cada caso.

La Comisión de Vivienda del Estado (Coves) se encargará de los programas de mejoramiento de vivienda, mientras que la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Infraestructura Urbana darán seguimiento a las familias damnificadas.

Fernando Rojo de la Vega, titular de la Secretaría de Bienestar en Sonora, explicó que las dependencias estatales y municipales ya cuentan con las especificaciones de los daños y que las acciones de rehabilitación iniciarán de manera inmediata esta semana.

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en otras zonas del sur de Sonora. Autoridades estatales indicaron que continuarán con la atención hasta que las familias afectadas logren restablecer sus condiciones de vida.



