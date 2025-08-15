Daniela arribó por cuenta propia a su domicilio y se negó a brindar detalles sobre su paradero en las últimas horas, informó la Fiscalía de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó cerca de la medianoche de este viernes que Daniela Martínez Rivas, de 26 años, quien había sido reportada como desaparecida durante la madrugada en la colonia Paseo Alameda, fue localizada sana y salva.

La joven había sido interceptada por sujetos armados mientras cenaba con otras personas en la calle Jalisco, entre el bulevar CTM, según los primeros reportes de la FGJE. Tras el incidente, se activó la cédula del Protocolo Alba para su localización.

De acuerdo con las autoridades, Daniela arribó por cuenta propia a su domicilio y se negó a brindar detalles sobre su paradero en las últimas horas, aunque reiteró que se encuentra bien. Con su regreso, se desactivó la alerta emitida por el Protocolo Alba, y la FGJE agradeció la colaboración de la ciudadanía en la difusión del caso.