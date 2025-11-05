La Comisión de Hacienda del Congreso de Sonora da luz verde a la reforma del Código Fiscal para armonizar legislación y combatir la evasión fiscal.

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado dio luz verde a la iniciativa que reforma el Código Fiscal de Sonora, con el propósito de armonizar la legislación local con la normativa federal y fortalecer las facultades de la Secretaría de Hacienda.

La diputada Elia Sahara Sallard Hernández, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante las y los legisladores Alejandra López Noriega, René Edmundo García Rojo (PT), Fermín Trujillo Fuentes (Nueva Alianza Sonora), Héctor Raúl Castelo Montaño (Morena) y Omar Francisco Del Valle Colosio (Pvem), la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal.

La propuesta busca actualizar los preceptos vinculados con la defraudación fiscal y cerrar espacios a la evasión, considerada una de las principales afectaciones a las finanzas públicas y al desarrollo económico de la entidad.

Entre los cambios aprobados, se contempla otorgar a la Secretaría de Hacienda la facultad de actuar como víctima u ofendida en procedimientos penales y juicios relacionados con delitos fiscales, con el fin de recuperar recursos y reforzar la acción del Estado frente a los contribuyentes que incumplen la ley.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda y será turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para su inclusión en el orden del día de una próxima sesión del Pleno.