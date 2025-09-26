Académicos, ambientalistas y asociaciones civiles plantearon disminuir el área de estacionamiento prevista para 800 vehículos y reubicarla cerca del bulevar Tetakawi, a fin de proteger tortugas marinas, fauna y flora en la zona del proyecto del malecón.

Grupos ciudadanos, académicos y organizaciones ambientalistas presentaron una propuesta para modificar el proyecto de construcción del malecón costero, con el objetivo de reducir su impacto en el ecosistema.

Entre los planteamientos destacan disminuir el área de estacionamiento, actualmente proyectada para 800 vehículos, y reubicarla más cerca del bulevar Tetakawi, lejos de la franja de playa.

La presidenta del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, Elsa Coria, explicó que el estacionamiento masivo junto a la costa generaría afectaciones directas a las tortugas marinas, que anidan en toda la extensión de la playa, así como a otras especies que habitan en la zona de dunas y vegetación.

Además de la reubicación del estacionamiento, los grupos coincidieron en que la longitud del malecón, prevista en más de dos kilómetros, debería limitarse a tramos específicos que ya son visitados por la población, en lugar de extenderse a lo largo de toda la costa.

Coincidimos en reducir el espacio para estacionamiento y que esté más alejado del mar. Para personas con movilidad limitada se pueden generar accesos especiales, pero el grueso de la población debería estacionarse cerca del bulevar



Los especialistas también advirtieron sobre riesgos como contaminación lumínica, acumulación de basura, ruido y fragmentación del hábitat, que podrían alterar no solo el ciclo de anidación de las tortugas, sino también la presencia de venados, reptiles y otras especies registradas en el área.

Asimismo, cuestionaron la falta de publicación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, requisito legal indispensable antes del inicio de la obra.

Funcionarios del proyecto señalaron en mesas de trabajo que se revisarán los puntos planteados, aunque hasta ahora no se ha confirmado un cambio sustancial en la planeación original. La construcción se encuentra en etapa preliminar y con recursos limitados, lo que mantiene en suspenso el arranque de las obras.