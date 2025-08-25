La Equipa Red Solidaria exhorta a la ciudadanía a donar desechables, pasta, atún, verdura enlatada para que puedan ofrecer una cena con aportación nutrimental de mayor calidad a las personas en situación vulnerable

La Equipa Red Solidaria está solicitando apoyo de la ciudadanía para su ‘Colecta Solidaria’, destinada a preparar cenas semanales para personas en situación vulnerable en distintos puntos de la ciudad.

La coordinadora general, Aracely Soto Mayor, explicó que cada equipo de voluntarios se encarga de un día específico de la semana para distribuir los alimentos y asegurar que más personas puedan recibir asistencia.

Ellos están solicitando apoyo para la colecta, como desechables, pasta codito, atún, verdura enlatada y todo lo que la gente pueda aportar para poder preparar la cena que se le lleva a estas personas Aracely Soto Mayo

coordinadora general de la Equipa Solidaria

La iniciativa busca garantizar que las cenas sean nutritivas y suficientes para quienes dependen de este apoyo.

Aracely Soto Mayor enfatizó que aunque los voluntarios pueden cubrir los casos en que no se reciben donativos con recursos propios, el apoyo ciudadano hace posible que la ‘Colecta Solidaria’ tenga mayor alcance y regularidad.

Tratamos que coman algo nutritivo porque, pues puro pan y pan con torta lo agradecen, pero queremos que también se nutran Aracely Soto Mayor

coordinadora general de Equipa Solidaria

Además de donar productos, la coordinadora invitó a a ciudadanía a sumarse como voluntarios indicó que pueden mandarle mensaje en las redes sociales de la Red Solidaria.

Te puede interesar Así es como Red Solidaria apoya en Hermosillo a personas vulnerables

Quienes deseen participar o aportar donativos pueden comunicarse al número 662 141 2043, donde recibirán información para coordinar la entrega de productos y conocer más sobre la labor de la Equipa Red Solidaria y sus rondas semanales de apoyo. Esta red forma parte de la organización Red Solidaria México.











