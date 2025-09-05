Este día reconoce los años de esfuerzo por dar visibilidad a la mujer indígena en los ámbitos laborales, sociales y comunitarios.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena reconoce los años de esfuerzo por dar visibilidad a la mujer indígena en los ámbitos laborales, sociales y comunitarios, detalló Emilia Buitimea Yocupicio, integrante de la Comunidad Mayo.

Explicó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la cual a partir del 5 de septiembre esta fecha se incorpora a las efemérides oficiales del país, representa un reconocimiento y dignificación de las mujeres pertenecientes a las comunidades.

“El reconocimiento y la dignificación de la mujer que está en las comunidades, que sale con su gran esfuerzo a sus labores diarias y sobre todo el reconocimiento que tenemos como mujeres en el estado de Sonora” , dijo.

Las mujeres de comunidades indígenas aún mantienen roles tradicionales, centrados en la preservación de la lengua y las labores del hogar. Por ello, destacó la importancia de trabajar de manera constante en favor de su bienestar, garantizando acceso a la salud, la educación y oportunidades para su desarrollo integral.

"Yo espero que la mujer indígena reconozca sus derechos y sobre todo que en sus comunidades exija sus derechos así como también enseñe a sus hijos el idioma materno y la forma de como dialogar entre hijos, jóvenes y abuelos" .

Finalmente, extendió una felicitación a todas las mujeres en su día, que se conmemora cada 5 de septiembre a nivel internacional, reconociendo su fuerza, capacidad de comunicación, integración y el valioso papel que desempeñan en la preservación y transmisión de los usos y costumbres de sus comunidades de generación en generación.