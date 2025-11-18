Después de una semana cerrado por fallas eléctricas y riesgos estructurales, la apertura oficial al público será el jueves 20 de noviembre.

Después de siete días en que los locatarios del Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” se quedaron sin el espacio que genera sus ingresos. Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil tomo la decisión después de un recorrido de inspección en el que se aprobó el avance en correcciones de irregularidades, que fueron el motivo de clausura el Martes 11 de Noviembre.

Dado que el inmueble había presentado fallas en cableado eléctrico, problemas en tanques de gas y riesgo de un posible colapso de infraestructura, se dio la indicación de clausurar hasta que subsanaran las necesidades para el buen funcionamiento.

La CECOP se encargo de rehabilitar las instalaciones eléctricas, mientras que al H. Ayuntamiento de Navojoa le correspondía los problemas de infraestructura, colocación de extintores y detectores de humo. El gobierno Municipal se encargo de resguardar la seguridad de los locatarios y los visitantes.

Francisco Javier Corral Agüero, inspector de la Coordinación Estatal de Protección Civil, confirmó el levantamiento de la suspensión y destacó el rápido progreso en las obras.

"Estamos viendo mucho avance en el tema de las instalaciones eléctricas, ya acompletaron la instalación de sistemas de seguridad que consiste en detectores de humo y extintores", señaló.

Así mismo, comento que el trabajo se centro en resanar lo mas urgente, para brindar un espacio seguro: “Lo importante para las adecuaciones era eliminar los riesgos inminentes. Se sigue trabajando en las adecuaciones y se ve un avance muy rápido... Se trabajó en los riesgos inminentes y en los detalles más prioritarios de eliminación de riesgos y ya se solventó”

Detalles de la reapertura

La presidenta de la unión de Locatarios, Irma Aurora González Agramón, deliberó que la apertura oficial para el publico en general será el próximo jueves 20 de Noviembre a primera hora ya que aún quedan trabajos por realizar.

"Se ha cubierto con la mayoría de los requisitos que nos fueron señalados. Mañana se citarán a todos los locatarios para que vengan a limpiar sus locales y ya les diremos en tiempo y forma cuándo será reapertura oficial del Mercado Municipal ", externó.

Al momento, los comerciantes pertenecientes al inmueble, quedan a la espera de detalles determinados en un junta que se llevara acabo entre su dirigente y el Presidente Municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elias Retes.



