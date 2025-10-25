El emblemático punto turístico vuelve a recibir visitantes luego de permanecer cerrado por casi un mes debido a los daños provocados por la tormenta Lorena

Este sábado se llevó a cabo la reapertura del Mirador Escénico de San Carlos, luego de concluir los trabajos de rehabilitación en la zona que resultó afectada por las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta Lorena.

El acceso al público se permitió alrededor de las 12:00 horas de este día, en poco tiempo comenzaron a llegar visitantes locales y foráneos para disfrutar del paisaje que ofrece una de las vistas más emblemáticas del destino turístico como la inmensidad del mar del Golfo de California y el cerro Tetakawi.

Daños por la tormenta Lorena

La tormenta Lorena, registrada el pasado 27 de septiembre, provocó intensas precipitaciones y vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la región de Guaymas y San Carlos.

Las condiciones climáticas dejaron afectaciones por acumulamiento de agua pluvial en el sector norte de la ciudad, así como daños en parte de la infraestructura del Mirador Escénico, donde se registró un deslave.

Como medida preventiva, las autoridades municipales determinaron el cierre temporal del sitio turístico para evaluar los daños, con el respaldo del gobierno del estado se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación necesarios, con la finalidad de garantizar la seguridad y disfrute de los visitantes.