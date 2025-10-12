El fenómeno ingresó a las costas del Pacífico con lluvias generalizadas y condiciones que incrementaron el riesgo de deslaves e inundaciones en la región.

La depresión tropical Raymond avanzó ayer hacia Baja California Sur, manteniendo una velocidad de 22 km/h con trayectoria al norte-noroeste, lo que provocó una importante inyección de humedad hacia Sonora, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno ingresó a las costas del Pacífico con lluvias generalizadas y condiciones que incrementaron el riesgo de deslaves e inundaciones en la región. De acuerdo con el organismo, Raymond (en interacción con el frente frío número 6) originó lluvias torrenciales durante la noche del sábado y madrugada del domingo en diversas zonas de Sonora.

Se registraron precipitaciones intensas en el Valle de Guaymas, Valle del Yaqui, Sierra Baja y Valle del Mayo, mientras que el sistema continuó desplazando su inestabilidad hacia los municipios del centro, oriente y norte del estado.

Ante estas condiciones, Protección Civil y Conagua reiteraron el llamado a extremar precauciones, evitar cruzar ríos o arroyos y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

En Hermosillo, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez informó que el Ayuntamiento reforzó las acciones preventivas en zonas vulnerables.

Se instalaron sacos de arena en colonias con riesgo de inundación como La Caridad, Atardeceres, Mártires de Cananea y Lomas de Madrid, y se verificó que canales y arroyos estén despejados.

El alcalde destacó que en estas labores participan Servicios Públicos, Desarrollo de Infraestructura, Bomberos, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Participación Ciudadana, Cruz Roja y Policía Municipal, además de mantener coordinación con autoridades estatales y federales.