La dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora publicó en X que considera que la titularidad de la Comisión Nacional de Búsquedas, debería ser asignada a madres buscadoras con trayectoria y en entrevista dijo que esto aseguraría la continuidad de esta labor movida desde el amor y necesidad

Luego de la renuncia de Teresa Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, lanzó una propuesta en su cuenta personal de 'X', que el cargo lo ocupe una madre buscadora.

El pasado 31 de julio la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, publicó en su cuenta personal de X, un comentario en donde manifiesta que ella considera que la Comisión Nacional de Búsqueda, tendría que ser dirigida por una mujer que tenga la experiencia en la búsqueda de personas y que sea alguna madre que haya reportado como perdido a uno de sus hijos.

Necesitamos alguien que conozca el dolor, que lo haya caminado, que haya sentido la impotencia de no ser escuchado y que tenga el corazón tan grande que pueda abrazar a todas las familias incompletas. Necesitamos que sea una MADRE BUSCADORA quien encabece la Comisión Nacional de Búsqueda Cecilia Flores Armenta.

dirigente de Madres Buscadoras de Sonora.





En entrevista con e media, Flores Armenta recalcó que no se trata de títulos académicos, sino de empatía y sensibilidad.

"No sirve de nada tener maestrías si no tienen empatía, lo que se necesita es corazón, no burocracia", afirmó.

La activista señaló que aunque tuvo buena relación con Teresa Reyes, desconoce el motivo de su renuncia. Sin embargo, considera que las autoridades deben asignar ese puesto y responsabilidad a alguien con “sensibilidad real ante la crisis de desapariciones” .

"¿Mira tú, quién crees que trabajaría mejor la búsqueda de los desaparecidos, una madre que pierde un hijo o una o un político que solamente persigue un puesto político? Que tenga sensibilidad, empatía, el amor por el desaparecido, una persona que arriesgue todo por la búsqueda, que no tenga límites para buscar a los desaparecidos", manifestó Cecilia Flores.

La líder de Madres Buscadoras de Sonora dijo que en caso de que no sea una madre con trayectoria de búsquedas desde los colectivos, ella propondría a Javier Díaz Ballesteros, Comisionado de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Javier Díaz Ballesteros, fue designado en el cargo el 27 de abril del 2023. Antes de asumir esta posición, se desempeñó como servidor público durante casi 15 años y cuenta con experiencia en temas relacionados con la búsqueda de personas, incluyendo participación en conferencias y certificaciones en el área.

"Es una persona sensible, empática, que ha trabajado a la par con las víctimas, que conoce perfectamente la situación con la que estamos pasando", dijo Cecilia Flores refiriéndose a Javier Díaz.

La activista enfatizó que es primordial que las víctimas tengan voz y sean escuchadas en la Comisión Nacional de Búsqueda ya que son los colectivos de madres buscadoras quienes han sido las que han encontrado a personas con vida y restos humanos o cuerpos de personas en todo el país.