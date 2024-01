Quesito Oaxaca habla de la violencia que ejercía su expareja sobre ella

Kass Quezada, la influencer que expuso la violencia de su expareja.

Kass Quezada realizó fuertes declaraciones a propósito de una mala experiencia amorosa. La influencer, quien ha destacado en TikTok por compartir videos sobre estilo de vida, reveló que fue víctima de violencia.

En el podcast 'Un Tal Fredo', la creadora de contenido rompió el silencio sobre su expareja con quien dijo haber tenido una relación tóxica. Los comentarios de 'Quesito Oaxaca' -como la apodan sus fans- armaron revuelo en redes sociales.

Y es que internautas poco se esperaban que Kass Quezada hubiera recibido amenazas para ocultar los maltratos que vivió, pues en su momento terminó la relación sin dar explicaciones.

Tras la emisión del podcast en YouTube, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo para Kass Quezada. La tiktoker comenzó dicha relación cuando tenía 16 años mientras que él 21, y estas diferencias la llevaron a vivir 'un infierno'.

Sin dar más detalles ni revelar la identidad de su exnovio, Kass Quezada indicó que muchas veces tuvo que mostrarse feliz para sus seguidores, cuando la realidad era otra. A causa de la violencia, también sufrió depresión y anemia.

Una vez que terminaron el vínculo sentimental, su expareja la siguió 'stalkeando' en redes sociales, y durante la relación recibió decenas de insultos y hasta varios intentos de golpes al estar en una fiesta.

"Él se metía para stalkearme en redes. Entonces sabía con quién había salido, con quién me había juntado, tenía casi un Excel de todo. De repente aparece y me dice ‘yo no quiero una mujer que todos los hombres puedan tener".

El nombre de la creadora de contenido se volvió tendencia en distintas plataformas, y una que otra interrogante sobre su identidad y la de su expareja salieron a relucir.

Kass Quezada es una tiktoker originaria de Tamaulipas que cuenta con un perfil de 1.4 millones de seguidores. En sus videos comparte vivencias, viajes y consejos para su comunidad.

Aunque deseaba ser actriz, la vida la condujo a formarse como psicóloga. Y en TikTok encontró un espacio para conectar con miles de personas y hablar sobre experiencias por las que ha atravesado, como lo fue su relación tóxica.

Kass Quezada soñaba con tener un lugar en la industria del entretenimiento y lo logró, convirtiéndose en una de las influencers mexicanas más destacadas. Según relató en el podcast, se mudó a la Ciudad de México para cumplir dicho propósito.

En su cuenta de Instagram, la tiktoker agradeció las muestras de apoyo tras revelar que fue víctima de violencia, y envió un mensaje a quienes pusieron en duda su testimonio.