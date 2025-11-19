Suspenden clases vespertinas y recorren horario en municipios de la sierra de Sonora por frío y lluvias

Ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora anunció medidas preventivas para escuelas públicas y particulares de nivel básico.

Para este miércoles 19 de noviembre se suspenden las clases en el turno vespertino en los planteles ubicados en los municipios de: Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús, Nacozari y Ures.

En tanto, para jueves 20 y viernes 21 de noviembre se recorre una hora el horario de entrada del turno matutino en escuelas de nivel básico de los municipios de: Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora.

La SEC recomendó a madres y padres de familia, así como a la población en general, mantenerse atentos a las indicaciones que emitan las autoridades estatales competentes ante el desarrollo de las condiciones meteorológicas.



